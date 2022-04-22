"Не верю ни в один мирный договор с РФ": Данилов предупредил, что в мире через 10-15-20 лет будет большая война

"Не верю ни в один мирный договор с РФ": Данилов предупредил, что в мире через 10-15-20 лет будет большая война

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не верит ни в какой мирный договор с Россией.

По его словам, даже если документ будет подписан, война, которую ведет против Украины Россия, может вернуться в любой момент.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

"Я не верю ни в один мирный договор с Российской Федерацией. У нас за времена нашей истории их было уже очень и очень много. И они их постоянно нарушали", — сказал Данилов.

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Также секретарь СНБО объяснил, что для него означает победа в войне, отметив, что это шанс построить страну на правде: "Я считаю, что Господь дает нам сейчас шанс и нам этот шанс нужно не потерять. Потому что он уже неоднократно нам его давал. в 91-м, в 2004-м, в 2014-м... Но мы как-то к этим шансам относились очень неответственно... Ты осознаешь, почему к нам такое отношение со стороны россиян? скажем так, обидели, почему они к нам так относятся? Только потому, что считают, что мы должны быть у них где-нибудь под их сапогом? Это нам не подходит".

Кроме того, он выразил мнение, что через 10-15-20 лет в мире будет большая война.

"То, что через 10-15-20 лет будет большая война в мире, я в этом более чем уверен. Она обязательно будет. Наши достижения в оборонной сфере, то, что мы показали, что мы можем производить, и наш потенциал, и наш ум, ум наших конструкторов, очень важен. В мире немного таких стран, которые имеют подобные возможности. Другое дело, что мы должны все это систематизировать и построить на таком прочном фундаменте, чтобы оно все работало максимально скоординированно в пользу государства", – высказался Данилов.

Напомним, топ-чиновники США спрогнозировали развитие войны в Украине.

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