Не весенние и не летние: в чем манипуляция заявлений о «новом наступлении РФ» — военный обозреватель

Российские военные / © RG.ru

Реклама

Заявления о том, что Россия якобы готовит весеннее или летнее наступление, является скорее информационной интерпретацией, чем отражением реальной паузы в боевых действиях.

Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, российская армия ведет наступательные действия практически непрерывно с октября 2023 года. Поэтому формулировка о «новом наступлении» каждые несколько месяцев не означает начала отдельной кампании, а скорее описывает постоянный процесс на фронте.

Реклама

Обозреватель отмечает, что подобные заявления регулярно появляются в информационном пространстве и формально могут быть правдивыми, ведь РФ действительно не предотвращает попытки продвижения. В то же время, это может создавать представление о цикличности наступлений, хотя на самом деле боевые действия продолжаются постоянно.

Мирошников подчеркнул, что остановить российское наступление могут только Силы обороны Украины, а не заявления политиков или аналитические публикации западных СМИ. Именно ситуация на поле боя, по его оценке, остается ключевым фактором.

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты начали отступать в Запорожской области из-за отключения спутникового интернета Starlink .