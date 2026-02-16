- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 1 мин
Не весенние и не летние: в чем манипуляция заявлений о «новом наступлении РФ» — военный обозреватель
Российские войска фактически ведут наступательные действия непрерывно уже более года, поэтому заявления о «подготовке нового наступления» каждый сезон могут создавать ложное впечатление о паузах на фронте.
Заявления о том, что Россия якобы готовит весеннее или летнее наступление, является скорее информационной интерпретацией, чем отражением реальной паузы в боевых действиях.
Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .
По его словам, российская армия ведет наступательные действия практически непрерывно с октября 2023 года. Поэтому формулировка о «новом наступлении» каждые несколько месяцев не означает начала отдельной кампании, а скорее описывает постоянный процесс на фронте.
Обозреватель отмечает, что подобные заявления регулярно появляются в информационном пространстве и формально могут быть правдивыми, ведь РФ действительно не предотвращает попытки продвижения. В то же время, это может создавать представление о цикличности наступлений, хотя на самом деле боевые действия продолжаются постоянно.
Мирошников подчеркнул, что остановить российское наступление могут только Силы обороны Украины, а не заявления политиков или аналитические публикации западных СМИ. Именно ситуация на поле боя, по его оценке, остается ключевым фактором.
Ранее мы писали о том, что российские оккупанты начали отступать в Запорожской области из-за отключения спутникового интернета Starlink .