"Не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны": экс-директор ЦРУ о ситуации на украинском фронте

Вооруженные силы Украины накапливают прогресс на поле боя, который должен привести к цепной реакции и поражению России.

Об этом экс-директор ЦРУ и командующий Центральным командованием США в 2008-2010 годах генерал Дэвид Петреус рассказал на Киевском форуме безопасности 5 сентября, информирует Укринформ.

По его мнению, ситуация на фронте ни на что не похожа со времен Второй мировой войны. Генерал также убежден, что россияне не особо поражают знаниями или действиями на поле боя, но они создали чрезвычайно выдающуюся систему обороны, которую трудно преодолеть.

Петреус подчеркнул, что ВСУ демонстрируют способности адаптации к ведению военных действий в условиях огромных минных полей, траншей, противотанковых рвов и постоянных обстрелов врага.

Экс-директор ЦРУ отметил, что украинские войска удерживают россиян на чрезвычайно большой линии фронта, а также создают условия для продолжения успеха, нанося удары по российским складам, авиабазам, морским базам в Крыму и логистическим линиям. "Вы, возможно, не можете разрушить мост, но вы можете сделать его таким, по которому нельзя ездить", — отметил генерал.

Петреус добавил, что используя западные артиллерийские системы, ВСУ могут нанести удары по российским позициям на большем расстоянии. Растягивание фронта снижает способности россиян. То есть создаются условия на поле боя, и когда появится возможность, ВСУ смогут нанести удар резервными силами”, — добавил он.

Кроме того, генерал подчеркнул успехи ВСУ в Роботино, а также отметил важность Запорожского и Донецкого направлений.

Это все накапливается. Когда российские силы начнут сыпаться, важно, как украинцы воспользуются этим для того, чтобы осуществить разрыв линии коммуникаций и отрезать Крым. В идеале было бы хорошо уничтожить Керченский мост, и когда это будет сделано, российские силы окажутся в ситуации уничтожения", — убежден экс-командующий.

Петреус также высоко отметил работу украинских сил противовоздушной обороны: "В Украине очень впечатляющая противовоздушная оборона, поэтому трудно россиянам добиться успехов в воздухе, они не могут применять эффективно свои воздушные силы".

"Я думаю, что прогресс ВСУ будет продолжаться, и в конце концов он станет постоянным, и мы увидим это на поле боя", — резюмировал он.

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