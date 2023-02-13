Не видели ни одного бойца ВСУ: эксперт рассказал о тысячах уничтоженных на дистанции россиян

Средние потери россиян составили более 800 человек в день.
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула заявил, что украинские военные ликвидировали российскую ударную группировку на подходах к Угледару Донецкой области.
Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.
Притула говорит, что это результат сражения на больших дистанциях, а также шаблонных действий оккупантов. По его словам, в течение последней недели средние потери россиян составили более 800 человек в день — около 6 тыс. человек в неделю.
"Это означает, что эти 6 тыс. человек экипированы, их обучали, кормили, везли. То есть это огромное количество людей, которых десятки лет воспитывали матери. И вот они их всех пригнали под Угледар, и они умерли там. К тому же большинство из Их умерли, даже не увидев ни одного украинского солдата. Они их просто не увидели, их просто уничтожили на подходах к Угледару", — говорит Притула.
Напомним, в ISW заявили, что провал под Угледаром взорвал веру россиян в способность начать новое большое наступление. Военные РФ готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако противник не располагает необходимыми для начала широкомасштабной наступательной операции ресурсами.
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