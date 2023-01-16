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"Не виделись год из-за войны": в Днепре вся семья была в квартире во время взрыва, их судьба до сих пор неизвестна

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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"Не виделись год из-за войны": в Днепре вся семья была в квартире во время взрыва, их судьба до сих пор неизвестна

Вся семья находилась в квартире, когда ракета попала в дом в Днепре. / Фото: ТСН.ua

Вся семья собралась, когда ракета попала в дом.

В Днепре во время российского ракетного удара по многоэтажке 14 января в одной из квартир находилась семья Фигурных  семь человек. В день трагедии родственники собрались год спустя разлуки в связи с полномасштабной войной. Дети приехали к родителям из Одессы на выходные.

Судьба пяти человек, в том числе 15-летней девочки, до сих пор неизвестна. Их почти двое суток ищут спасатели под завалами.

"На фото мои друзья. Марина Фигурная и ее муж Андрей Осинский. Они приехали в гости из Одессы к родителям в Днепр. Ракета прилетела в их подъезд. Данных о них нет! В больницах их тоже нет. В квартире были все родственники", – сообщила близкая подруга пропавшей Марины Фигурной Арина.

Марина Фигурная и Андрей Осинский/Фото: Арина Медведева / ©
Марина Фигурная и Андрей Осинский/Фото: Арина Медведева

Родителей пропавшей девушки спасатели нашли под завалами. Маму госпитализировали в больницу, она находится в реанимации. Ее муж, отец Марины, к сожалению, погиб.

"Сегодня самый страшный день в моей жизни. Моя семья, моя любимая сестричка Анечка, которой всего 15 лет, Марина с Андреем, приехавшие из Одессы, мои тетя с дядей — Яна и Саша, поехали в гости к бабушке с дедушкой на Победу. И ракета попала прямо в их дом. Мы не знаем никакой информации. Было 7 человек, нашли только бабушку, она сейчас в реанимации. Дедушка погиб. Мне очень больно, я не смогу жить без них", — написала сестра пропавшей 15-летней Анны Фигурной.

Вся семья находилась в одной квартире/Фото: kwxqf / ©
Вся семья находилась в одной квартире/Фото: kwxqf

Среди пропавших без вести также мама и папа 15-летней девочки. Они были в гостях у родственников в момент взрыва. Поисковая операция продолжается.

По состоянию на 16 января известно о 40 погибших в результате российского ракетного удара по Днепру, трое из них – дети. 75 человек травмированы. Судьба еще 30 жильцов дома неизвестна, их ищут под завалами. По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230-ти.

Число погибших растет почти каждый час: ситуация в Днепре на утро 16 января

Число погибших растет почти каждый час: ситуация в Днепре на утро 16 января

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Дата публикации
Просмотры
950
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