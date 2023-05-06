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Не виделись полгода: в Бахмуте встретились сын-пограничник и отец-военный (трогательное видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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3252
Время на прочтение
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Не виделись полгода: в Бахмуте встретились сын-пограничник и отец-военный (трогательное видео)

Отец с сыном не виделись около семи месяцев / Фото: Госпогранслужба Украины

Отец с сыном бьют врага на самом тяжелом направлении фронта.

В Бахмуте встретились сын-пограничник и отец-военный, которые не виделись более полугода.

Трогательное видео встречи обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

Пограничник на псевдо "Малой" уже три года защищает украинские границы. В прошлом году он участвовал в боях с врагом в Луганской области. Потом была ротация, отпуск, восстановление...

И вот "Малой" снова на передовой. Недавно со своими побратимами прибыл на усиление пограничных подразделений, котоые продолжают мужественно оборонять Бахмут.

Здесь пограничник встретился со своим отцом, который также выполняет боевые задания в составе одной из бригад ВСУ.

"Не виделись около семи месяцев. Жаль, что не надолго", — говорит со слезами радости "Малой".

После теплых объятий и несколько минут разговора, отец с сыном пошли дальше бить врага на самом тяжелом направлении фронта.

В Бахмуте встретились сын-пограничник и отец-военный, которые не виделись полгода

В Бахмуте встретились сын-пограничник и отец-военный, которые не виделись полгода

Напомним, ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "вагнеровцев" на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
3252
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