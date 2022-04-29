Не видят темы для переговоров: в Кремле прокомментировали эвакуацию из "Азовстали"

Не видят темы для переговоров: в Кремле прокомментировали эвакуацию из "Азовстали"

Спикер Путина считает, что украинские защитники Мариуполя должны сложить оружие и сдаться в плен.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

По его словам, Кремль не видит темы для переговоров, поскольку президент РФ Владимир Путин ранее озвучил условия: гражданские лица могут беспрепятственно выйти из территории "Азовстали", а военные должны сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

"Что может быть темой для переговоров в этом случае?" — подытожил Песков.

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Во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам по эвакуации людей из "Азовстали".

Перед визитом в Киев Гутерреш провел переговоры в Москве с Путиным, в ходе которых обсуждалась эвакуация людей из "Азовстали".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию ООН о ее совместном с Международным комитетом Красного Креста участии в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Президент Украины и Генсек ООН сделали заявления для СМИ по итогам встречи

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