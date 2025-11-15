Не внезапный прорыв: в ISW назвали настоящие причины, как РФ удалось добиться успеха в Покровске

Покровск. / © Getty Images

Наступление армии России в Покровске Донецкой области стало результатом не внезапного прорыва, а скорее результатом изнурительного 21-месячного наступления, в котором участвовали по меньшей мере 170 тысяч оккупантов, и следствием больших потерь личного состава и техники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российским войскам понадобился 21 месяц, чтобы продвинуться в 39 километрах от Авдеевки до Покровска. Россия опрокинула от 170 тыс. до 220 тыс. военных на Покровское направление.

В ISW отмечают, что оккупанты впервые начали наступление на этот город в феврале 2024 - после захвата Авдеевки и начали создавать условия для захвата прямыми фронтальными атаками в марте. Впрочем, эти усилия потерпели неудачу, а потому торов осенью россияне перешли к кампании обхода.

По сообщениям, российская армия потеряла минимум пять дивизий бронетехники и танков в Покровском районе с начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023-го и во время усиленного наступления на западе Донецкой области летом 2024 года.

Захватчики смогли добиться значительного прогресса в Покровске и его окрестностях только недавно, после успешного достижения частичного эффекта воздушного перекрытия весной-летом 2025 года, что ухудшило состояние украинских наземных линий связи, а также после привлечения значительного количества человеческих ресурсов.

Такие факторы как ухудшение погодных условий в октябре и ноябре этого года также способствовали недавнему продвижению России в Покровске и его окрестностях, но не были решающими причинами.

В ISW отмечают, что многомесячная кампания армии России по воздушному перехвату против украинских логистических подразделений в непосредственном и ближнем тылу сыграла решающую роль в формировании поля боя. Именно это позволило врагу продвигаться в Покровске и вблизи него.

Российские войска смогли изолировать сектора линии фронта с помощью постоянных ударов БПЛА и баражирующих боеприпасов. Это заставило ВСУ применять дополнительную тактику защиты во избежание потерь живой силы и техники. Эти адаптации усложнили способность украинских бойцов поддерживать оборону. Кроме того, распыление военных и техники создало более проходную линию фронта, отмечают американские специалисты.

Постоянные российские удары беспилотников по украинской технике заставляли военнослужащих сил обороны проходить от 10 до 15 км, чтобы добраться до линии фронта. Это оказало существенное влияние на способность Украины своевременно подкрепить Покровск живой силой и техникой.

Переход России к тактике БАИ и инфильтрации свидетельствует о том, что их войска смогли проявить уязвимость в украинской стене дронов. Однако оборонительный барьер «стена дронов» не устарел и остается важным оборонительным инструментом.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал ситуацию в Покровске "очень сложной". Однако, по его словам, любое решение о выводе войск - вопрос военного командования на местах. Впрочем, "самое важное для нас - это наши солдаты", добавил президент.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ стремится прорваться к жилой застройке на Покровском направлении, чтобы укрепиться там для расширения зоны контроля.