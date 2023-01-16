"Не военная цель": Ходжес объяснил, зачем Пригожин хочет захватить Соледар и Бахмут

Соледарь и Бахмут находятся под постоянными атаками российских военных и наемников ЧВК "Вагнера" из-за того, что у Евгения Пригожина есть определенные планы на этот регион.

Такое мнение высказал бывший командующий Вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Генерал отметил, что долго думал, почему именно Соледар и Бахмут подвергаются постоянным атакам со стороны россиян.

"Думаю, здесь есть символический аспект, это почти тщеславие для него. Он, очевидно, не заботится о том, сколько людей погибнет. К настоящему моменту они ("вагнеровцы") находятся там уже 5 месяцев, но до сих пор не смогли взять Бахмут", – заявил Ходжес.

Ходжес отметил, что в этом регионе много соляных и гипсовых шахт.

"Пригожин даже говорил об обеспечении там ресурсов. Но не знаю, будет ли приятно семьям тысяч погибших знать, что настоящей целью Пригожина был не стратегически важный перекресток, а гипсовые шахты. Думаю, вся ситуация вокруг Бахмута показывает отсутствие согласованности российской операции. Я не думаю, что Пригожин получает приказы от Суровикина, точно не получает приказы от генерала Герасимова. Так кто ответственен? У них нет согласованного плана. заявил генерал.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский олигарх Евгений Пригожин набрал в свой ППК "Вагнер" более 38 тысяч российских зэков. Уже 77% из них ликвидировано.

Кроме того, мы ранее информировали, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Пригожину важно захватить Донецкую область из-за собственных интересов. Олигарх якобы хочет контролировать соляные и гипсовые шахты вблизи Бахмута Донецкой области.

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