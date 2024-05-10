"Не все оперативно выполняют договоренности": Зеленский о поставках оружия Украине

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно ускорить поставки вооружения Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не все партнеры Украины оперативно передают ей обещанное оружие. Такие поставки нужно ускорить.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки",- подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и Зузана Чапутова обсудили обстановку на фронте. В частности, попытку россиян расширить наступление на востоке – в Донецкой и Харьковской областях.

Президент подчеркнул, что Украина благодарна каждому лидеру, который помогает в ускорении передачи оружия.

Напомним, Зеленский подтвердил начало наступления оккупационных войск РФ в Харьковской области.

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