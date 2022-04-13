"Не все российские танки глохнут, и не все солдаты убегают": Зеленский заявил, что не стоит недооценивать оккупантов

"Не все российские танки глохнут, и не все солдаты убегают": Зеленский заявил, что не стоит недооценивать оккупантов

В то же время президент подчеркнул, что захватчиков не следует бояться.

Много раз случалось, что российская техника выходила из строя. А в перехваченных СБУ разговорах оккупантов с родными захватчики признаются, что готовы сбежать с поля боя.

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не стоит недооценивать оккупантов.

"Многие любят злорадствовать с оккупантов, троллить их провалы, уровень подготовки их солдат и сомнительное качество "новейшей" российской техники, которая была разработана за последние 20 лет и уступает советским образцам. И это правильно. Это справедливо. Но в то же время мы должны понимать, что не все российские танки глохнут в поле. Не все солдаты врага просто убегают с поля боя. И не все они срочники, не умеющие нормально держать оружие в руках", — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент добавил, что врага не стоит бояться. Вместо этого следует быть уверенным в украинских солдатах, которые достойно дают отпор оккупантам.

"Это не значит, что мы должны их бояться. Это значит, что мы не должны преуменьшать заслуги наших бойцов, нашей армии", — прокомментировал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 48-го дня войны России против Украины

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