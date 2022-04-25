Не все участники территориальной обороны смогут получить статус участника боевых действий

Согласно обновленному законодательству, не все добровольцы-участники территориальной обороны получают статус участника боевых действий и соответствующие этому статусу социальные льготы. Кто именно может претендовать на такой статус – в материале ТСН.ua

15 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны могли признаваться участниками боевых действий, ветеранами войны или лицами с инвалидностью в результате войны. Упомянутый закон о предоставлении добровольцам права на получение статуса участника боевых действий принимался в то время, когда никто не знал, где будут проходить боевые действия. Удостоверения УБД могли получить все добровольцы.

Сейчас вопросом присвоения статуса УБД будет заниматься специальная комиссия из представителей ведомств сектора безопасности и обороны, предоставлять статус будут только тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Министерство по делам ветеранов Украины постоянно работает над обновлением системы социальной защиты военных и семей. Согласно сообщению министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, получить статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии от государства смогут те граждане в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. Если участник территориальной обороны проходил службу в местах, где не было боевых действий, статус участника боевых действий он получить не сможет.

Читайте также:

Разница между мобилизацией, службой в ВСУ и службой в территориальной обороне

Какие зарплаты и льготы получают резервисты во время войны