"Не все в руках Российской Федерации": Буданов сделал любопытное заявление о войне

Во время русско-украинской войны были использованы все типы вооружений.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает "Укринформ".

По словам Буданова, "война не пошла на пользу путинскому режиму: экономика не выдерживает, это факт. Финансы держатся на запасах, а военная мощь сильно потеряла за время войны. Профессиональная армия, в общем смысле, закончилась прошлой осенью. Сейчас они воюют мобилизованными. Производство нового оружия и техники на совершенно недостаточном уровне".

Кроме того, он считает, что это первая война, где были использованы все виды вооружения.

"О какой эскалации можно говорить, если задействованы абсолютно все типы вооружений: от подлодок до стратегических бомбардировщиков. Нужно изменить логику: не все в руках Российской Федерации, и не все в руках других игроков на мировой арене, что-то зависит и от нас", – добавил Буданов.

Ранее Буданов сообщил, что война в Украине, по его данным, продлится недолго.