"Не всегда увлекательные новости с тысячами освобожденных километров": Минобороны — о контрнаступлении на юге

Замминистра обороны заверила, что продвижение ВСУ вперед на юге хоть и постепенно, но происходит.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о контрнаступлении ВСУ на юге и объяснила, почему продвижение происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.

Об этом она сказала в интервью для медиаплатформы "Мы — Украина".

Заместитель министра только что вернулась с юга, где посетила многие украинские подразделения и побывала в "эпицентре событий".

"У нас продолжается в целом оборонная операция и в рамках этой оборонной операции есть наступательные действия, а есть оборонительные действия. Наступательные действия постоянно должны быть, потому что мы освобождаем свои территории. Делать из этого какой-то ажиотаж не надо", – объясняет Маляр.

По ее словам, в рядах российских войск, в том числе на юге – полная деморализация.

"Первое, что влияет — то, что они теряют оккупированные территории. Больше всего их деморализовало поражение в Харьковской области. У них есть проблемы с личным составом. И если на востоке это менее заметно, то на юге это заметно. Несмотря на то, что они собрали там большие силы и концентрировались там именно для того, чтобы не допустить продвижения вперед. Постепенно наше продвижение вперед происходит. Это не всегда увлекательные новости с тысячами освобожденных километров, но мы уверенно продвигаемся", – говорит заместитель главы Минобороны.

Реакция на заявления гауляйтеров

Маляр прокомментировала заявление гауляйтера с оккупированной Херсонщины Сальдо, который "попросил" Кремль помочь "эвакуировать" жителей региона в Россию.

"Это наша жесткая государственная позиция, что мы будем освобождать все наши территории. Поэтому даже те люди, которые проживают на территориях, оккупированных до 24 февраля (Крым и ОРДЛО), осознают это. Сама РФ это понимает и начинает укрепляться. Поэтому многие россияне подумывают покинуть оккупированные территории, в том числе и Крым, и делают это", – сказала она.

Контрнаступление на Херсонщине: что известно

Украинская армия с начала октября, по данным МВД, освободила более 50 населенных пунктов Херсонщины. В Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что группировка элитных войск РФ в Херсонской области оказалась на грани разгрома.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинские военные могут выбить российских оккупанто из Херсона в течение следующих нескольких недель.

В свою очередь российские оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области. Захватчики начали эвакуировать так называемые "государственные" учреждения.