"Уже не дважды и даже не трижды" – "Ванек" резко отреагировал на удар по учебному центру в Чернигове

Взрыв / © Associated Press

Реклама

"Николаевский Ваньок" опубликовал эмоциональную реакцию на недавний российский удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram.

"Что здесь комментировать? Ничего", - пишет автор канала. Он выразил уважение к малым экипажам, работающим в регионе, но назвал ситуацию "очередной попыткой тех, кто занимается "прикрытием" в Чернигове".

Реклама

По словам источника, действия российских войск создают постоянную опасность для личного состава и приводят к потерям, даже если все меры безопасности соблюдаются.

"Уже не впервые, не дважды, и даже не трижды. Треш, просто трэш", - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 сентября российские войска атаковали учебный центр двумя баллистическими ракетами "Искандер". В результате точных попаданий в укрытие, несмотря на все меры безопасности, избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают экстренные службы, раненым оказывается оперативная медицинская помощь.

Командование ВСУ добавило, что детали инцидента устанавливаются, а безопасность подразделения и помощь пострадавшим остаются приоритетом.