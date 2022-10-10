Не выезжайте из дома и не уезжайте в столицу: Кличко после "прилетов" в Киеве обратился к людям

Российские ракеты поразили объекты в центре города и в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что воздушная тревога до сих пор объявлена, а значит, идет угроза для мирных людей.

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"Столица под атаками российских террористов! Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и в Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается", — написал он.

Кличко призвал жителей столицы не просто находиться в укрытиях во время тревоги, а по возможности оставаться дома.

"Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов — не ехать сегодня в столицу", — настойчиво советует Кличко.

Центральные улицы Киева, по его словам, перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.

Обстрел Киева

Российские оккупанты атаковали Киев утром 10 октября. Во время масштабной воздушной в столице раздалось несколько взрывов.

Очевидцы сообщают, что на месте "прилета" в центре прямо посреди дороги горят гражданские автомобили. Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на ГСЧС, в результате российской ракетной атаки есть погибшие и раненные.

После этого киевляне слышали еще ряд взрывов, последний был около 09:40. Его слышали на Позняках, Петропавловской Борщаговке и других районах столицы, а также Вишневом на Киевщине.

Между тем, все подземные станции метро в Киеве работают как укрытие. Впрочем, движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".

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