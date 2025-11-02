Не выходят на связь - в 125-й бригаде заявили об исчезновении без вести подразделений на Запорожском направлении

ВСУ / © Associated Press

Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригадыВооруженных сил Украины обнародовало официальное заявление в связи с ситуацией, сложившейся вокруг военнослужащих, которые не выходят на связь после выполнения боевых задач на Запорожском направлении.

Об этом они написали на Facebook.

В сообщении бригады отмечается, что подразделения, которые действовали вблизи населенных пунктов Полтавка и Ольговское, находились в оперативном подчинении другого военного формирования и выполняли задачи по распоряжениям его командования.

Как отметили в бригаде, сейчас военнослужащие подразделений считаются пропавшими без вести, ранеными или погибшими.

«Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями на указанном участке фронта и не имело полномочий менять принятые решения», — говорится в заявлении.

В бригаде сообщили, что выяснение обстоятельств событий определено приоритетной задачей. Проверка и уточнение информации продолжаются во взаимодействии с соответствующими структурами и службами.

Для обеспечения связи с семьями военнослужащих — погибших, пропавших без вести или раненых — в ближайшее время будет налажена постоянная коммуникация с ответственными подразделениями.

Также 4 ноября в 10:00 состоится онлайн-встреча командования бригады с семьями военных на платформе Google Meet. К участию будут привлечены представители психологической, юридической, медицинской, финансово-экономической служб, а также подразделений тылового обеспечения и гражданско-военного сотрудничества.

Для получения дополнительной информации действует горячая линия отделения гражданско-военного сотрудничества по телефону 098 718 1512 (ежедневно с 09:00 до 18:00).

«Командование бригады осознает эмоциональное состояние семей военнослужащих и делает все возможное для установления достоверных обстоятельств событий и предоставления полной информации», — отмечается в сообщении.

