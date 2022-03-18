Не выполнил задание в Гостомеле: российские власти хотят отстранить полковника армии РФ

Оккупанты обвиняют его в "невыполнении задач в Гостомеле".
Российские власти хотят отстранить от выполнения службы командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ полковника Вадима Панькова.
Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ от 18 марта.
"Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель", — говорится в сообщении.
Напомним, в США считают, что российские солдаты не выглядят "особо мотивированными" в войне против Украины.
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