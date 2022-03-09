На сколько выросли пенсии по возрасту в Украине за один год? / pixabay.com

Не вывозить за границу, а внести на счета в Украине: Нацбанк предоставил рекомендации по наличной гривне

Не вывозить за границу, а внести на счета в Украине: Нацбанк предоставил рекомендации по наличной гривне

Украинцы за границей могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками.

Украинцам, которые намерены эвакуироваться за границу,Национальный банк Украины рекомендует не вывозить с собой наличную гривну, а внести ее на свои карточные счета в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Сделать это можно:

в отделении банка, имея с собой паспорт;

через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания (ПТКС), банкоматы с функцией приема наличных денег.

Отмечается, что украинцы за рубежом могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания. Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному украинским банком-эмитентом (а не курсом наличного обмена).

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"Во время войны значительная часть украинцев была вынуждена покинуть свои дома и спасаться в соседних странах. Граждане, покинувшие страну, имея с собой наличную гривну, столкнулись с невозможностью обменять ее на валюту или вынуждены осуществлять такой обмен почти за бесценок. Национальный банк понимает эту проблему уже работает над ее решением с центральными банками соседних стран, но это займет время, так что если вы еще не пересекли границу, рекомендуем пополнить свой банковский счет в Украине и безопасно использовать за границей свою платежную карту, тогда курс конвертации будет намного лучше курса "черного рынка", – сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты, в частности, лимитов по суммам осуществления операций с использованием платежных карт за рубежом.

Напомним, что Национальный банк продолжил постепенное ослабление и уточнение ограничений на валютном рынке, введенных 24 февраля в связи с введением военного положения.

ТСН.ua