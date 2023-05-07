"Не выйдет из военного шторма": Гиркин прогнозирует для РФ "длительную и кровавую смуту"

Гиркин предполагает, что РФ может после длительной и кровавой смуты кануть в историю.

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россия никак не сможет победить Украину, ведь Кремль не принимает для этого никаких мер.

Об этом "агент Гиркинс", как его шутя называют украинские пользователи Сети, написал на своей странице в Telegram.

"Одним из тезисов было, которые я выкладывал минувшей зимой: "если до мая месяца необходимых общегосударственных мер для успешного ведения войны не будет принято – победить в этой войне мы не сможем", – пишет террорист.

Гиркин отмечает, что никаких мер, которые он советовал – ни организационных, ни кадровых – путинский режим не принял.

"Цели войны – не определены... Соответственно, раз нет цели – нет и стратегии. Нет стратегии – нет осознанной работы на ее реализацию", – пише военный преступник.

Террорист пожаловался, что у Украины наоборот есть такая стратегия и мы всеми силами ее реализуем. Также он считает, что Кремль "играет в поддавки" с "детской уверенностью в конечном договорнячке".

Гиркин призывает россиян "думать о том, как сохранить государство, страну и народ в ситуации назревающего военного поражения".

"Даже за "достойное не фатальное поражение" (при котором враги будут вынуждены отказаться от своих планов полного раздробления России и ликвидации ее суверенитета) воевать придется долго и тяжело", – предупреждает он.

Гиркин предполагает, что РФ может и не выйти "из военного шторма и системного кризиса, канув (после длительной и кровавой смуты) в историю".

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а особенно после поражения оккупантов под Киевом и на северном направлении, Гиркин стал активно критиковать военное командование РФ. Однако в отличие от оппозиционных российских деятелей, наказания за свои высказывания он не понес.

Российский правозащитник Майк Фейгин заявил, что Гиркин действует под кураторством ФСБ, которой выгода критика Шойгу и Минобороны РФ.

Ранее Гиркин назвал виновных в поражениях российской армии.

Напомним, из-за атаки беспилотника по Кремлю Гиркин истерически призвал Путина "уничтожить Украину".