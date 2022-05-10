"Не взрывайтесь": Арестович рассказал, зачем Россия терроризирует Одессу ракетами

Семь ракет было выпущено по Одессе.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, зачем Россия терроризирует Одессу ракетами.

На странице в соцсети он сообщил, что российская сторона сейчас применяет в основном ракеты типа Х-22 (старое советское изделие 60-х годов, с круговой вероятной ошибкой отклонения 200-300 метров и очень сложной и опасной процедурой снаряжения/применения, там высокотоксичное ) и "Кинжалы" – современную гиперзвуковую ракету из самолетов МИГ-31.

По его словам, применение одновременно самых древних (и опасных) и самых современных ракет показывает, что у россияне начали экономить высокоточные ракеты.

По мнению Арестовича, это означает две вещи:

будет больше промахов и, соответственно, попаданий в жилые кварталы (Х-22),

будет больше попаданий в выбранные цели (Кинжал), без возможности перехватить (гиперзвуковые ракеты не перехватываются).

"Сочетание точных попаданий с одной стороны и учащение случаев разрушений жилых кварталов с другой даст медийную, а следовательно – психологическую картинку массового ракетного террора. Она, в свою очередь, породит эффект неспособности ВСУ противостоять противнику в этом отношении, и подтолкнет истерические срывы в сознании", — добавил он.

Он пишет, что на "истерические срывы в общественном сознании", как на общий негативный фон, будет качественнее ложиться другое предательство, которого хватает и даже больше, чем хватает.

"Именно в этом состоит рассчитанный эффект ракетной войны, а не только в том, чтобы поразить конкретные цели: эффект – создание общего негативного фона", – добавил Арестович.

Он также заключает, что нельзя пренебрегать воздушной тревогой, особенно вблизи объектов критической инфраструктуры и/или военных объектов.

Относительно общего негативного фона, призванного взорвать веру в победу, здесь совет от Арестовича прост – "не взрываться".

Понятно, что все устали и количество наших, украинской стороны ошибок становится похожим на снежный шар. Так вот только от человека зависит — крутит ли он этот фильм в голове добровольно или говорит ему — нет. Просто не крутите страшные картинки в своей голове", — добавил Арестович.

Он посоветовал не включать этот телевизор.

"Эти рисунки имеют плохое качество – самораскручиваться, стоит один раз допустить. На это весь и расчет, и именно с этой целью они создаются и внедряются. А если такой замысел противника – то наша священная задача – его сорвать. Каждый в своей голове. Война – она везде. И прежде всего – внутри каждого из нас. Не думайте, что ее выигрывает только солдат на фронте. Каждому предстоит победить ее в себе», – написал Арестович.

Напомним, что 26 апреля кафиры ракетами обстреляли Одесщину. Из-за этого был поврежден мост через Днестровский лиман.

В ОГА считают, что своими действиями противник пытается отрезать часть области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье.

Уже на следующий день, 27 апреля, в 6:45 армия Российской Федерации снова обстреляла этот мост. К счастью, в результате атаки оккупантов государства-террористки пострадавших железнодорожников нет.

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