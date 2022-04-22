"Не взяли ни Рубежное, ни Попасную": глава Луганской ОВА отрицает "успехи" российских оккупантов

"Не взяли ни Рубежное, ни Попасную": глава Луганской ОВА отрицает "успехи" российских оккупантов

Сергей Гайдай опроверг фейки российского Минобороны.

В Луганской области российским захватчикам не удалось прорваться ни в Рубежном, ни в Попасной.

Об этом в соцсетях сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Рубежном не прорвались... как и в Попасной)) не верьте сепарским писакам", — написал он на своей Facebook-странице.

Ранее Гайдай сообщал, что захватчики контролируют около половины города Попасна, из которого депортируют людей в оккупированный Первомайск.

Глава Луганской ОВА также отметил, что с начала российского вторжения в Попасной погибли более 100 человек. В городе до сих пор остается более 2,5 тысячи жителей.

Взятие Рубежного Сергей Гайдай отрицал еще раньше, напомнив, что об "освобождении" этого населенного пункта российские пропагандисты сообщали трижды.

"Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Однако 20 марта мы эту информацию опровергли", — отметил он.

Напомним, в среду, 20 апреля, Сергей Гайдай отметил, что не было огромного нашествия российских оккупантов в Рубежном и Попасной.

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