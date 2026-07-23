Не Wildberries единым: ВСУ ударили по целям РФ в Крыму, взрывается в Ялте, Феодосии и Евпатории

Атаки дронов на Крым / © ТСН

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В ночь на четверг, 23 июля, во временно оккупированном Крыму снова было громко. Местные паблики сообщили о взрывах и «прилетах» в результате массированной атаки беспилотников на полуостров. В частности, о работе ПВО сообщили жители Ялты.

Ночная атака на Крым: Ялта осталась без света

Представитель оккупационной администрации Михаил Развожаев подтвердил объявление тревоги в Севастополе и сообщил о налете дронов.

В то же время мониторинговые источники предполагают, что беспилотники пытались поразить позиции ПВО на Федюхиных высотах, расположенных неподалеку от Балаклавской ТЭС. В Гаспре под Ялтой было два удара по электроподстанции, сообщают очевидцы.

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В Приморском фиксируют пожар на одноименной крупной электроподстанции ПС 110/35/6 кВ.

Ночь взрывов в Крыму стала продолжением ударов по военной и критической инфраструктуре захватчиков. Накануне, 22 июля, в результате очередной атаки в Ялте вспыхнул пожар, а Алушта частично осталась без электроснабжения.

На фоне этих событий командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди уточнил детали предварительных успешных операций украинских военных. По его словам, в ночь на 19 июля бойцы поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна «теневого флота» РФ в Черном море.

Также, как сообщил мониторинговый канал «Крымский ветер», «дискотека» ночью была во временно оккупированной Феодосии — там слышны взрывы и работа российской ПВО. По словам местных, российских военных было много, но сбить они ничего не смогли.

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Сегодня ночью от дронов также отражалась Евпатория. В Алуште уже более 31 часа нет света.

Ялта и Алушта без света

Напомним, в ночь на 20 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».

В частности, около 00:27 громкий взрыв слышали в Алуште, после чего в части города, а также в Ялте пропал свет. По данным паблика, предположительно, под удар снова попала электроподстанция на холме Дарсан. Впоследствии в Ялте раздались новые взрывы и была слышна стрельба.

Кроме того, жители Феодосии сообщали о работе мобильных огневых групп. Официальных комментариев от оккупационных властей относительно последствий ночной атаки пока нет.

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Атаки по Wildberries

В ночь на 23 июля российские регионы подверглись массированной атаке дронов, повлекших за собой взрывы и масштабные пожары.

Под ударом оказались логистические хабы Wildberries в Воронеже, Невинномыске и Краснодаре, а также объекты нефтеперерабатывающей промышленности — НПЗ в поселке Новоспасское Ульяновской области и станция АО «Транснефть-Урал» в Туймазах.

По словам эксперта Ивана Ступака, удары по составам маркетплейса имеют как военное, так и гражданско-политическое значение: через платформу поставляется обеспечение для фронта, а уничтожение складских площадей наносит значительный ущерб бизнесу, банкам и самой компании, что давит на руководство РФ.

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