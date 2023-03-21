Не забыли об этом городе: эксперт назвал потенциальную цель РФ для нового наступления

Эксперт объяснил, почему РФ может снова атаковать Харьков

Если россияне смогут собрать силы, то новое наступление оккупантов может произойти на Харьков.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов, передает NV.

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"Я до сих пор придерживаюсь того мнения, что если россияне планируют масштабное наступление, то оно будет на Харьков. Это такое из неочевидных вещей, но это упирается в логистику, там она наиболее классная, там они ее могут использовать", — считает Жирохов.

По его мнению, РФ не сможет провести наступление на Запорожье. Ведь в степной Запорожской области для наступления врагу понадобилось бы большое количество танков и бронированных машин. Жирохов говорит, что выставить такое количество техники сейчас Россия не может, поскольку "даже на второй-третьей линии обороны у них таких сил и средств нет".

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Напомним, что вместо ожидаемого наступления с севера, юга или северо-востока россияне решили сосредоточиться на Донбассе и бросают все силы для выхода на административные границы Донецкой области.

Военный эксперт Александр Мусиекно сообщал, что оккупанты также пытаются продвигаться на Лиман и Купянск.

Сейчас оккупанты атакуют на 500-клометровой дуге от Купянска до Угледара.

По мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), российское наступление у Бахмута достигает кульминации.

Эксперт издания Defense Express Иван Киричевский подчеркнул, что в боях за Бахмут ВСУ уничтожили такое количество оккупантов, которых хватило бы для наступления на Киев.

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