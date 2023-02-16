Пробыл в плену 333 дня: в Украину вернули заместителя мэра Энергодара, похищенного оккупантами

Чиновника российские оккупанты похитили еще 19 марта 2022 года.
Из российского плена 16 февраля спасли первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Чиновник пробыл в российском плену 333 дня.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Ивана Самойдюка россияне без причин задержали еще 19 марта 2022 года. Он отказался сотрудничать с российскими оккупантами.
"Иван Игнатьевич попал в плен еще 19 марта. Все это время он находился в неволе, под постоянным моральным и физическим давлением. Но надо знать силу духа, стойкость и преданность Украине этого мужественного человека, чтобы понимать: таких как он — не сломать!", – написал Дмитрий Орлов.
Напомним, 16 февраля из российского плена освободили 100 военных и одного гражданского. Среди уволенных бойцов — нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. Отмечается, что из вражеского плена, в частности, вернулись 94 защитника Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали".
Дмитрий Орлов в марте 2022 года сообщал, что оккупанты хотели, чтобы работники городского совета сотрудничали с ними, а когда этого не произошло, то похитили Ивана Самойдюка. Почти год о судьбе пленника Кремля ничего не было известно.
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