"Не заставляйте прибегать к жестким действиям": мэр Хмельницкого предупредил спекулянтов на рынке аренды жилья

В частности, владельцев таких квартир будут делать известными на весь город.

В Хмельницком решили бороться с владельцами квартир, которые с началом войны и увеличением количества переселенцев в городе сильно увеличили стоимость аренды.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

По его словам, владельцев таких квартир будут делать известными в городе: разглашать их имена и адреса проживания.

Кроме того, мэр Хмельницкого подчеркнул, что будет обращаться в областную военную администрацию с просьбой изымать такое имущество в пользу государства.

"В военное положение государство вправе изымать имущество для нужд войск, для беженцев или обустраивать там волонтерские центры. Я лично буду подписывать такие письма, потому что на войне зарабатывать нельзя", — подчеркнул Александр Симчишин.

Кроме того, мэр пригрозил недобросовестным арендодателям жилья. Мол, в квартирах, где спекулируют, может резко ухудшиться качество коммунальных услуг: перестанет работать канализация, поступать электроэнергия или водоснабжение. "Не заставляйте нас прибегать к жестким действиям", — заявил Симчишин.

К слову, некоторые владельцы поднимают стоимость квартир в четыре раза. Одно из местных сообществ Хмельницкий LIVE обнародовало переписку владельцев квартир и потенциального съемщика. Цена за месяц проживания в однокомнатной квартире на Тернопольской – 18 тысяч гривен. За трехкомнатную квартиру на Заречанской просят 20 тысяч. Горожане называют это мародерством.

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