Не жалеют людей: в ВСУ рассказали о тактике окупантов под Бахмутом

Россия под Бахмутом не жалеет личный состав и продолжает "мясные штурмы" позиций ВСУ.

Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, оккупанты перебрасывают на Бахмутское направление подразделения "Шторм-Z" и свежемобилизованных, которых бросают в "мясные штурмы".

"Оккупанты применяют для штурмов непосредственно человеческий фактор. То есть сейчас мы снова наблюдаем повтор мясных штурмов, которые мы видели раньше. На прошлой неделе в направлении Клищиевки в составе одной роты оккупанты именно так и пытались атаковать наши позиции. Личный состав они просто не жалеют", – рассказал он.

Несмотря на то, что люди для РФ – расходный материал, технику они жалеют.

"Они очень часто окапывают свою технику. Впрочем, есть случаи, когда для атак оккупанты используют тяжелую бронированную технику. Также на Бахмутском направлении оккупанты пополняют свои подразделения свежемобилизованными", – сказал Калашников.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что под Бахмутом оккупанты пытаются отбить утраченные позиции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ситуация НАПРЯЖЕННАЯ! Там АД! Авдеевка! Бахмут! Оккупанты готовят ЛОВУШКУ!

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