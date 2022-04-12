"Не ждать десятки лет": Зеленский заверил, что оккупантов быстро накажут за военные преступления

"Не ждать десятки лет": Зеленский заверил, что оккупантов быстро накажут за военные преступления

В настоящее время прорабатывается юридический путь привлечения оккупантов к ответственности.

Президент Владимир Зеленский 11 апреля встретился на Банковой с экспертной группой, которая прорабатывает создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного разбирательства всех военных преступлений, совершенных оккупантами.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении по итогам 11 апреля.

В настоящее время прорабатывается юридический путь привлечения оккупантов к ответственности, который будет максимально эффективным и быстрым.

"Чтобы не ждать десятки лет, пока завершатся все международно-правовые процедуры, а ускорить наступление справедливости. Я ожидаю, что варианты решений по созданию такого спецмеханизма будут представлены уже в ближайшее время", — отметил Зеленский.