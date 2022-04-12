"Не ждать десятки лет": Зеленский заверил, что оккупантов быстро накажут за военные преступления

В настоящее время прорабатывается юридический путь привлечения оккупантов к ответственности.
Президент Владимир Зеленский 11 апреля встретился на Банковой с экспертной группой, которая прорабатывает создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного разбирательства всех военных преступлений, совершенных оккупантами.
Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении по итогам 11 апреля.
В настоящее время прорабатывается юридический путь привлечения оккупантов к ответственности, который будет максимально эффективным и быстрым.
"Чтобы не ждать десятки лет, пока завершатся все международно-правовые процедуры, а ускорить наступление справедливости. Я ожидаю, что варианты решений по созданию такого спецмеханизма будут представлены уже в ближайшее время", — отметил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский отреагировал на информацию о химическом оружии в Мариуполе.
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