"Не ждите роковых выстрелов": Зеленский призвал Запад усилить давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Запад ввести эмбарго на российскую нефть, блокировать российские банки и ИТ-сектор.

Владимир Зеленский считает, что это должен быть такой прецедент санкционного давления, который будет еще десятилетиями работать в поддержку мира.

“Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия, химического, биологического, ядерного, не дай Бог. Не создавайте у агрессора иллюзий, будто мир недостаточно сопротивляется. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный порядок в мире. Вот такими должны быть санкции: максимальными, чтобы Россия и каждый другой потенциальный агрессор, который хочет пойти жестокой войной против соседа, знал четко сразу, к чему это приведет”, — заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", принятый Верховной Радой 12 мая 2022 года.

Нефтяное эмбарго против России будет сто процентов – Дмитрий Кулеба

Читайте также: