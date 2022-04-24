Не знали, что нужно бояться: Арестович рассказал, что помогло выстоять в бою с врагом в первые дни войны

Советник главы офиса президента Алексей Арестович считает, что в первые дни войны удержали "ситуацию те, кто не знал, что нужно бояться".
Арестович добавил, что Украина полностью возобновила управление над ситуацией в стране на 3-5 сутки. Тогда украинская армия начала выбивать кафиров с новой силой.
Об этом советник главы ОП рассказал в интервью российскому изданию "Медуза".
"Удержали ситуацию те, кто не знал, что нужно бояться: спокойно обстреливали российские танки и сбивали самолеты. Если бы мы были централизованной страной, которая успела бы провести реформы западного типа, я думаю, мы бы проиграли. Но мы остались в нашем любимом украинском бардаке, и никто не знал, что без приказа центральной власти нельзя воевать... А когда мы уже возобновили управление и перестали бояться, на третьи — пятые сутки, то вообще ушло все очень хорошо", — сказал он.
В этом же интервью Арестович рассказал, сколько на самом деле "кадыровцев" в Украине, где и как они воюют.
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