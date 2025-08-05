Не знали, где свои, а где чужие, без офицеров: экс-комбриг 53-й ОМБр о шокирующих причинах потери Соледара

Руины Соледара

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Экс-комбриг 53-й ОМБр Анатолий Козел с позывным «Купол» рассказал, почему провалилась оборона города Соледар, который Украина потеряла в начале 2023 года.

Об этом «Купол» рассказал в интервью «Украинской правде».

«На флангах тогда воевали стрелковые батальоны. Это выглядело примерно так: идет 50 человек по дороге из Соледара в Славянск (то есть оставляет позиции — Ред.), ты их останавливаешь, спрашиваешь, в чем проблема, а они тебе: «Я еще три дня назад был гражданским». То есть у них было трое суток — и под Соледар. А знаете, как их использовали? Есть посадка, позиция, их туда завозят ночью», — говорит Анатолий Козел.

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Экс-комбриг утверждает, что военных заводили на позиции ночью не только для безопасности, но и для того, чтобы те «не сбежали».

«Чтобы не сбежали. Чтобы не ориентировались на местности: где свои, где чужие, куда идти. Их обеспечили на 3-4 суток, на месте — ни одного кадрового сержанта, ни одного кадрового офицера», — утверждает экс-военный.

По словам «Купола», Соледар пал по «классической схеме», как потом и другие города — его взяли в окружение.

«Я крайним выходил из Соледара со своим батальоном, я его замыкал на своем «Хамви» — две комбатовские «Айвеко» уже сгорели, а «Хамви» был посечен, но работал. Где-то в конце января наш батальон спокойно вышел ночью с разрешения Залужного. Воевали до последнего», — вспоминает бывший командир.

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На вопрос, почему о такой катастрофической ситуации он не доложил тогдашнему главкому ВСУ Залужному, «Купол» ответил так: «Командир батальона и Залужный? Сразу видно, что вы человек не военный. Даже в гражданской жизни я не могу представить, как это».

Напомним, 25 января 2023 года спикер восточной группировки ВСУ сообщил, что украинские войска были вынуждены отойти от Соледара.

Чем известен Анатолий «Купол»

Напомним, американское издание The Washington Post в марте 2023 года опубликовало материал о потерях опытных военных ВСУ. В частности, говорилось, что на войне Украина потеряла погибшими и ранеными до 120 тысяч военных. Комбат Анатолий «Купол» Козел подтвердил журналистам, что ВСУ несут большие потери среди опытных воинов.

После этого командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады понизили в должности. В ДШВ подтвердили перевод военного на другую должность и подчеркнули, что у него не было разрешения на общение с прессой.

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Член Комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в интервью Radio NV заявил, что «Купол» своим интервью WP нарушил приказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ТСН.ua тогда собрал все подробности скандального инцидента.

Долгое время об Анатолии Козеле не было ничего слышно — до последнего интервью УП. По информации издания, после этого скандала он сначала поехал в «ссылку» в 199-й учебный центр Десантно-штурмовых войск, где стал командиром учебного батальона.

Впоследствии перевелся из ДШВ в Сухопутные войска, где стал комбригом 53-й механизированной бригады, с которой прошел бои за Нью-Йорк и Торецк и часть боев в Серебрянском лесничестве.

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Судя по его заявлениям, Анатолий «Купол» по состоянию на данный момент уволился с военной службы.