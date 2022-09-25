"Не знаю, что было труднее": освобожденный защитник Мариуполя на третий день после обмена сделал предложение любимой

Часть героических защитников Мариуполя, в том числе и "Азовстали", удалось освободить из российского плена 22 сентября.

Один из освобожденных украинских воинов, который после освобождения из российского плена находится в больнице, сделал предложение своей девушке прямо в больничной палате на третий день после обмена.

Чувствительным видео теперь будущая невеста поделилась в соцсети.

На кадрах видно, как девушка сидит на больничной койке в палате, а любимый-защитник делает ей предложение со словами: "... войну, Золочев. Не знаю, что было сложнее. Выйдешь за меня?".

Воин во время последних слов встал на одно колено и подарил любимой кольце. Девушка ответила "да". За кадром слышны аплодисменты и слова: "Он цветочки подари".

Сама же невеста на днях сделала чувствительный пост, в котором написала, что любимый сдержал слово и вернулся живым. Впрочем, она подчеркнула, что во время обмена были возвращены не все защитники и каждый из них должен быть освобожден.

"Моя душа, он обещал вернуться и он вернулся! Но очень много наших защитников все еще в плену! Мы не имеем права молчать! Должен вернуться каждый!", — говорится в ее публикации.

А комментируя счастливое событие, девушка написала: "Теперь официально, а не в сообщении телеграмм, пока он защищает Мариуполь".

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

В частности, среди освобожденных — командиры-защитники "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Следует заметить, что глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева заявила, что освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии — почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Читайте также: