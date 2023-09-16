"Небесная кара": спецназовцы СБУ показали мощные кадры атаки на врага FPV-дронами

Около 50 окупантов прекратили топтать украинскую землю.
Спецназовцы Службы безопасности Украины устроили "небесную кару" оккупантам FPV-дронами.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
У российских оккупантов снова стало меньше техники на боевых рубежах.
СБУ опубликовала вражеские потери в результате работы воинов ЦСО "А" через несколько недель:
- 13 танков
- 28 ББМ
- 15 артиллерийских систем
- 32 единицы автомобильной техники
- 2 средства наблюдения
- 40 огневых позиций и фортификационных сооружений.
"Кроме того, в координации с собратьями-артиллеристами ВСУ были поражены еще 4 РСЗО, 6 артсистем и станция радиоэлектронной борьбы. А еще около 50 окупантов прекратили топтать украинскую землю", — сообщили в СБУ.
Ранее мы сообщали, что украинские защитники в Луганской области точными ударами уничтожили российскую станцию обнаружения целей, пуско-заряжающую установку и ракетный комплекс.
Читайте также:
- Силы обороны Украины нанесли мощный удар по позициям россиян. Момент удалось запечатлеть на видео.
- В Энергодаре ГУР поздравило окупантов с праздником: "подарки" доставили дроны — взрывное видео
- Упал за борт во время задания: как спецназовца ГУР спасали под огнем российской авиации — видео