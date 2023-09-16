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"Небесная кара": спецназовцы СБУ показали мощные кадры атаки на врага FPV-дронами

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"Небесная кара": спецназовцы СБУ показали мощные кадры атаки на врага FPV-дронами

FPV-дроны.

Около 50 окупантов прекратили топтать украинскую землю.

Спецназовцы Службы безопасности Украины устроили "небесную кару" оккупантам FPV-дронами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

У российских оккупантов снова стало меньше техники на боевых рубежах.

СБУ опубликовала вражеские потери в результате работы воинов ЦСО "А" через несколько недель:

  • 13 танков
  • 28 ББМ
  • 15 артиллерийских систем
  • 32 единицы автомобильной техники
  • 2 средства наблюдения
  • 40 огневых позиций и фортификационных сооружений.

"Кроме того, в координации с собратьями-артиллеристами ВСУ были поражены еще 4 РСЗО, 6 артсистем и станция радиоэлектронной борьбы. А еще около 50 окупантов прекратили топтать украинскую землю", — сообщили в СБУ.

Спецназовцы СБУ устроили очередную «небесную кару» оккупантам FPV-дронами

Спецназовцы СБУ устроили очередную «небесную кару» оккупантам FPV-дронами

Ранее мы сообщали, что украинские защитники в Луганской области точными ударами уничтожили российскую станцию обнаружения целей, пуско-заряжающую установку и ракетный комплекс.

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Дата публикации
Просмотры
443
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