Небо над Киевом хорошо защищено, но Россия использует уловки: детали от ВСУ

В частности, во время работы украинской ПВО взлетает российский самолет-разведчик А-50, который "видит приблизительные места пусков".

Вокруг Киева сосредоточено много ЗРК, ведь большинство российских воздушных атак направлено именно на столицу. Оккупанты это осознают, поэтому прибегают к уловкам.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью "24 каналу".

Он отметил, что каждый регион Украины прикрыт разными системами, однако высшее военное руководство понимает приоритетные цели врага. Поэтому большинство вражеских ракет и дронов сбивается на подступах к столице.

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"Иногда сбивается 100% ракет, например, четыре из четырех, а иногда – две из четырех. Это нормально, потому что не всегда удается обнаружить и перехватить те ракеты. Противник хитер и учитывает все разведданные, особенно касающиеся космической разведки и наземной – агентура работает. И плюс люди, которые могут фотографиями помогать врагу", – объяснил Игнат.

Он добавил, что оккупанты также проводят аэроразведку для выявления позиций украинских систем ПВО.

"Тот же (российский самолет-разведчик – ред.) А-50 взлетает, когда работает наша ПВО, он видит приблизительные места пусков. Каждый раз они разные, но они составляют определенный алгоритм. Все это мы знаем и учитываем, но они тоже это учитывают при планировании последующих атак", – отметил спикер ВС.

По его словам, враг даже прокладывает маршрут своих ракет и дронов таким образом, что они могут летать и по кругу. Оккупанты используют рельеф местности, русла рек, чтобы и ракета, и дрон летели как можно ниже. В таких условиях трудно "подловить" и сбить вражескую цель.

Игнат также обратил внимание, что у Украины не так много ЗРК средней дальности, чтобы покрыть всю территорию. Эти средства прикрывают стратегические направления, объекты критической инфраструктуры. Соответствующие системы постоянно перемещают.

Напомним, в последнее время в Украине фиксируются очень частые и масштабные воздушные тревоги. Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил, что это связано с тем, что россияне используют ложные воздушные атаки, чтобы найти расположение украинских систем ПВО. В частности, речь идет о Patriot и SAMP-T.

Секретарь СНБО Алексей Данилов оценивает причину частых и масштабных тревог в Украине как тактику устрашения со стороны РФ.

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