"Небо работает на нас": россияне сосредотачивают резервы в районе Харькова, но наступать будет тяжело — Арестович

"Небо работает на нас": россияне сосредотачивают резервы в районе Харькова, но наступать будет тяжело — Арестович

Синоптики прогнозируют осадки.

В районе Харькова русская армия сосредотачивает резервы и подтягивает ремонтные подразделения.

Об этом сообщил в обращении 10 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, эти ремонтники должны обеспечить введение новых сил в подразделениях вооруженных сил России.

"Но там даже погода за нас. Ближайшие десять суток прогноз погоды это — осадки. При чем осадки 50 миллиметров, которые должны выпасть. Это значит, что противнику будет очень тяжело наступать. Потому что развязная земля, как мы видим, и небо работает на нас", — подчеркнул представитель ОП.

Напомним, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отмечает: несмотря на то, что армия Российской Федерации не смогла захватить Харьков, враг не оставил свою идею ни по городу, ни по области. По его словам, Вооруженные силы Украины "отработали по полной", защищая Харьков, а Россия наземное сражение проиграла. На попытках взять город российские оккупанты потеряли очень большое количество живой силы, бронированной техники, авиации, десанта.

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