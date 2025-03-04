Небывалые потери и наименьшие темпы продвижения: военные рассказали о ситуации в оккупационной армии

Несмотря на все силы, которые российская армия бросила на фронт, в феврале оккупантам удалось продвинуться гораздо меньше, чем вообще в любой другой месяц. Это свидетельствует, что у россиян есть предел резервов, который уже наблюдают украинские защитники.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Есть у них проблемы сейчас и с личным составом. По крайней мере, на это они сами жалуются. А даже сначала не поверил, что у россиян такое бывает. У них есть проблемы с автотранспортом. Это их давняя боль", – отметил военный.

По словам Трегубова, свои запасы специального военного транспорта россияне потратили окончательно, и теперь оккупанты пересаживаются на гражданские автомобили.

"Они также танки теряют в каких-то невероятных дозах. Я сам проверил по неделям, нет ли там какой-то ошибки, потому что потерять под три сотни танков за месяц, это, я извиняюсь, какая-то совсем небывалая цифра. Это при том, что сейчас как раз танки не очень применяются относительно предыдущих этапов войны.Поэтому мне кажется, что они действительно бросили все, что есть, и сейчас у них того, что было, уже нет", — добавил спикер.

Впрочем, по мнению Виктора Трегубова, это не значит, что российская армия стала совсем слабой. В некоторых аспектах оккупанты очень сильны, особенно это касается использования боевых дронов.

Напомним, оккупанты упорно штурмуют правый берег Днепра в Херсонской области. Российское командование бросает своих солдат в "самоубийственные миссии", чтобы усилить свои позиции для переговоров и выдвигать претензии на всю Херсонскую область.

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