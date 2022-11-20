"Нечеловеческий эксперимент" – Подоляк о разрушении критической инфраструктуры и реакции мира

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что Россия совершает "геноцид" против украинцев, разрушая объекты критической инфраструктуры.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Русский геноцид"… Безусловно, миру интересно наблюдать за "бесчеловечным экспериментом", который проводит путинский режим. Сможет ли выжить многомиллионная Украина, если ее лишить энергетики, отопления, воды и попытаться заморозить? Сможет. Но зачем разрешать это россиянам?", — говорится в сообщении.

Повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных ударов РФ

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по городам Украины, в частности, атакуя объекты критической инфраструктуры.

В четверг, 17 ноября, в столице зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии – он составил более 500 МВт при обычном потреблении более 1000 МВт.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что столица может полностью остаться без света, воды и связи из-за атак армии РФ.

Позже председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроэнергией должна улучшиться в ближайшее время, если российские агрессоры не будут наносить новые ракетные удары по Украине.

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