Нечем сбивать: украинские F-16 оказались без ракет в самый опасный момент

F-16 / © Associated Press

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Украинские истребители F-16 сталкиваются с острым дефицитом ракет класса «воздух – воздух». Во время отдельных дневных боевых вылетов пилотам приходилось полагаться только на бортовые пушки для поражения российских воздушных целей.

Об этом говорится в материале TWZ.

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По данным журналистки Newsmax Шелби Уайлдер, ситуация иногда настолько напряженная, что украинские военные буквально отслеживают поступление новых партий ракет в страну и считают время до доставки на аэродромы. Особенно критичен вопрос, успеет ли вооружение поступить к следующему массированному российскому удару.

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Украинский командир с позывным "Фантом" подтвердил проблему.

«Да, это правда. Любой самолет без вооружения бесполезен», — сказал он.

F-16 стали важной частью украинской системы противовоздушной обороны. Истребители используются для перехвата российских беспилотников и крылатых ракет, а также для других боевых задач. Украина эксплуатирует эти самолеты с лета 2024 года.

«Мы сосредоточены на защите нашего воздушного пространства от российских беспилотников для защиты нашей инфраструктуры внутри страны. Наша приоритетная цель – крылатые ракеты», – объяснил «Фантом».

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Основным вооружением украинских F-16 для воздушного боя есть ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM и ракеты меньшей дальности AIM-9 Sidewinder. Из-за ограниченных запасов их фактически приходится нормировать в зависимости от боевой задачи.

В случаях, когда ракет не хватает, пилоты могут применять 20 мм пушку M61A1 Vulcan. Однако такой способ поражения воздушных целей значительно рискованнее, особенно против небольших и медленных объектов и во время ночных полетов.

У украинских военных уже есть опыт такого применения F-16. В мае 2025 года Воздушные силы сообщали о пилоте, который уничтожил три воздушных цели и открыл огонь по четвертой из бортовой пушки.

Украине нужны не только новые самолеты

По словам украинского командира, увеличение количества самих F-16 не решит проблему без стабильных поставок ракет.

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"Нам необходимы дополнительные средства защиты, такие как ракеты Patriot и ракеты класса "воздух - воздух", AIM-9 или AIM-120 для нашего флота", - подчеркнул он.

Дефицит боеприпасов касается не только истребителей. Запасы перехватчиков Patriot также активно тратятся, в то время как спрос на современные средства ПВО растет в мире на фоне других войн и конфликтов. Производство не успевает полностью покрывать потребности.

Проблему усугубляет и то, что ракеты AIM-9 и AIM-120 используются не только самолетами. В частности, AIM-120 применяют в наземных комплексах NASAMS, защищающих Киев и другие важные объекты от российских крылатых ракет и беспилотников.

В украинских воздушных силах призывают западных партнеров не только увеличивать поставки готового вооружения, но и наращивать его производство или позволить локализовать часть производства в Украине или других европейских странах.

Дефицит ракет для ПВО

Ранее Associated Press также сообщало о дефиците ракет-перехватчиков Patriot в Европе. Одной из причин называли рост спроса на подобные боеприпасы на фоне войны США с Ираном.

Financial Times также писала, что в августе во время российских ударов по Киеву отдельные пусковые установки Patriot оставались без ракет-перехватчиков, из-за чего возможности ПВО против баллистических целей были ограничены.

В то же время, Украина ожидает новые партии ракет для систем ПВО от Германии. По словам Владимира Зеленского, Киев также обсуждает с партнерами дополнительные пакеты противовоздушной обороны.

Кроме того, ЕС и НАТО призывают Испанию и Грецию передать Украине ракеты для Patriot.

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