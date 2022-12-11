Нечем вооружать "мобиков": эксперт оценил ВПК России и способность восстанавливать запасы оружия

Киричевский утверждает, что ВСУ уже уничтожило большинство российских танков и около половины артиллерии.

Аналитик Defense Express Иван Киричевски рассказал, сколько запасов оружия и техники осталось в оккупационной армии.

Об этом он написал в Facebook.

По словам эксперта, РФ уже провела одну волну мобилизации и готовит еще одну. Но чем вооружать новых "мобиков" – вопрос.

Танки и бронетехника

Киричевский утверждает, что ВСУ уже уничтожили 100% от довоенного количества танков армии РФ, то есть 2940 танков.

"Максимум, на что в этой ситуации хватило российского танкопрома – восстановление танков по консервации методом "каннибализма" запчастей (на 1 танк берутся запчасти из 3-4), кустарная "модернизация" Т-62М и поставка до полусотни модернизированных Т-72Б3, Т -80БВМ и Т-90М.

Кроме того, "Уралвагонзавод" начал использовать труд зэков, потому что набрать работников из простых россиян не удалось.

По данным эксперта, армия РФ уже также потеряла около 6 тысяч бронемашин, выбито 45% от довоенного количества. Чтобы восполнить уничтоженное, минобороны РФ хотело возобновить производство БМП-1 и БМП-2 на "Курганмашзаводе", но руководство завода было против.

"Поэтому в итоге "Курганмашзавод" продолжает выполнять контракт на специфически проблемные БМП-3 и "осваивает бюджет" на проекте легкого танка "Спрут-СДМ", для которого с некоторых пор продолжают чертить даже "программированные" боеприпасы", — отметил Киричевский.

Артиллерия

Армия РФ потеряла более 2700 артсистем и РСЗО, или 48% от довоенного количества. Оккупанты уже пошли на такие шаги, как "реанимация" гаубиц Д-1 времен Второй мировой, расконсервация крупнокалиберных САУ типов "Пион" и "Тюльпан" и снятие с хранения САУ 2С5 "Гиацинт".

Но даже при таких шагах максимум, который удавалось накопить россиянам на фронте, – это до 1500 единиц всех типов.

Снаряды

Киричевский уверяет, что снарядные арсеналы у россиян "не бездонные".

"Что не добили M142 HIMARS, там справилась стандартная российская коррупция. Поэтому им уже, скажем, для обстрелов Бахмута приходится экономить снаряды на других участках фронта", — отметил эксперт.

Стрелковое оружие

Россияне даже не смогли организовать мобилизационное производство стрелкового оружия

"Поэтому, например, пока конструкторы "Калашникова" пытаются свой неудачный АК-12 сделать еще более "аналогов нетным", мобики действительно получают иногда даже ржавые АК-74. Вместо того, чтобы возобновить производство того же АК-74, и окончательно забыть о АК-12", – говорит аналитик.

По его словам, Кремль надеялся получить оружие из Ирана, ведь у Тегерана есть лицензионное производство АК-103.

"Но ввиду того, что армия Ирана не насчитывает даже полмиллиона человек, вряд ли там происходит массированная "штамповка" автоматов", – предположил Киричевский.

Самолеты

Эксперт отметил, что нормальный результат у россиян только по производству боевых самолетов. К началу декабря 2022 года российский ОПК уже поставил до 10 самолетов Су-34, до 10 самолетов типов Су-30СМ и Су-34 и 5 военно-транспортных Ил-76МД-90А.

Корабли

Киричевский удивился, что россияне продолжают вкладывать деньги в проекты строительства военных кораблей, которые он называет неактуальными.

К примеру, россияне до сих пор продолжают "осваивать" бюджет на ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов", строят сразу пять фрегатов проекта 22350 под свои ракеты "Циркон". Продолжается процесс строительства многоцелевых атомных субмарин проекта 885 "Ясень" и подводных крейсеров проекта 885.

В завершение эксперт объяснил, что россияне упустили время, не провели "перевод промышленности на военные рельсы". И это промедление, по его мнению, станет одним из важных факторов, что приведет к победе Украины.

Ранее эксперт Михаил Самусь рассказал, что Путин серьезно размышляет о возможности применения РФ тактического ядерного оружия.

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