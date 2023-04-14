Недалекий пленный оккупант шокировал своей необразованностью: что он сказал об Украине и РФ (видео)

В частности, захватчика повергла в шок карта, на которой он заметил размеры Украины и России.

Попавший в украинский плен российский военный Иван Приходько удивил своим незнанием элементарных фактов об Украине и даже его родной России.

Об этом свидетельствует интервью захватчика, которое дал YouTube-каналу журналиста Владимира Золкина.

Интервьюер поинтересовался у Приходько, осознает ли он, какое количество населения Украины, на которое напала Россия.

"Думаю, наверно, миллиард есть", – ошарашил ответом оккупант.

Он заметил удивленную реакцию журналиста, и тогда выдвинул еще одно предположение, сказав, что население Украины составляет "около 500 миллионов".

Более того, Приходько не знал, какое количество населения России. А когда ему показали карту для сравнения размеров обоих государств, захватчик был очень удивлен.

"В десятки раз больше! 140 млн? Ааа..." – отреагировал пленный.

При этом он затруднился ответить и объяснить, как такая маленькая Украина противостоит огромной России.

Напомним, украинская разведка перехватила телефонный разговор российского военного, в котором тот рассказывает о потерях и просит жену как можно скорее вытащить его из Украины. Захватчик говорит: "Это все хорошо у Путина в телевизоре, а мы, как пушечное мясо здесь".

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