Недальновидность и страх: эксперт объяснила, почему Запад не обсуждает распад России

Запад боится обсуждать возможный распад России. Это говорит о "недальновидности" экспертов, активистов и политиков.

Запад не хочет обсуждать возможный распад России и смену руководства Кремля.

Об этом в интервью ТСН рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.

“Это абсолютная недальновидность, поскольку дело здесь не в преференциях. Это вопрос анализа альтернатив и подготовки к любой из них. Логика любых конфликтов подводит нас к тому, что военное поражение авторитарных режимов не позволяет этим авторитарным режимам выжить. Единственный способ для этой системы остаться у власти – это пойти на определенную договоренность с врагами. Именно здесь мы возвращаемся к смене Путина на кого-нибудь другого”, — объясняет Мария Золкина.

Также она добавила, что из существующих политиков Путин всех коллективно увязал ответственностью за войну в Украине. В то же время у самого Путина нет возможности внутренне в РФ пережить поражение на фронте.

Напомним, что в Украине за сутки сбито 15 иранских дронов-камикадзе из 20.

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