"Недавние события - тревожны": Генсек ООН - о "референдумах", ядерном терроре и расследовании преступлений в Изюме

Генсек ООН требует тщательного расследования всех сообщений о местах захоронения в Изюме для привлечения к ответственности, а также заявил, что не видит никаких признаков прекращения Россией войны против Украины.

Необходимо тщательное расследование по всем сообщениям о местах захоронения в Изюме, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности.

"Последние сообщения о местах захоронения в Изюме вызывают чрезвычайную обеспокоенность. По всем этим сообщениям нужно провести тщательное расследование, чтобы обеспечить привлечение к ответственности. Виновные должны быть привлечены к ответственности в рамках справедливых независимых судебных разбирательств. У жертв и их близких есть право на правосудие, защиту и репарацию", — сказал Гутерреш.

Генсек также подчеркнул, что нужно положить конец безнаказанности за совершение международных преступлений.

"По всем этим параметрам Международный уголовный суд играет важную роль, чтобы обеспечить эффективное привлечение к ответственности", — отметил Гутерреш.

Также он выразил обеспокоенность по поводу организации так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.

"Любая аннексия территории государства другим государством посредством угрозы силой или применения силы является нарушением Устава ООН и международного права", — добавил генсек.

Гутерреш добавил, что не видит никаких признаков прекращения Россией войны против Украины.

"Недавние события опасны и тревожны. Они отдаляют нас от любой перспективы мира и приближают к бесконечному циклу ужасов и бойни. Эта бессмысленная война может нанести безмерный ущерб в Украине и во всем мире. Когда-то немыслимая возможность ядерного конфликта стала предметом дискуссий. Все страны, владеющие ядерным оружием, должны подтвердить приверженность неприменению и полной ликвидации ядерного оружия", — подчеркнул генсек.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул в ООН важность предоставления Украине необходимого оружия и привлечения России к ответственности.