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Недавний визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву является "тревожным сигналом" — Пентагон

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Недавний визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву является "тревожным сигналом" — Пентагон

Фото: Associated Press

Визит Си Цзиньпина в Москву продемонстрировал "глобальный имидж Китая как миротворца".

Недавний визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву является "тревожным месседжем", считают в Пентагоне.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет The Hill .

Отметим, что лидер КНР посетил столицу России 20 – 22 марта.

"Визит Си в Путин и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки",
– заметил министр обороны США.

По мнению главы Пентагона, если Китай предоставит материальную поддержку российской стороне, это повлияет на продолжение конфликта и расширит его влияние не только в масштабах региона, но и во всем мире.

Накануне российский диктатор заявил, что готов к "возобновлению мирных переговоров".

В США же заявили, что визит Си Цзиньпина в Москву продемонстрировал "глобальный имидж Китая как миротворца".

Добавим, президенту России Владимиру Путину во время визита в Москву лидеру КНР Си Цзиньпину не удалось обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он надеялся.

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Дата публикации
Просмотры
788
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