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Недавно получил награду из рук Зеленского: на фронте погиб сержант-пограничник Роман Сухомлин

Недавно получил награду из рук Зеленского: на фронте погиб сержант-пограничник Роман Сухомлин

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2886
Время на прочтение
1 мин
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Недавно получил награду из рук Зеленского: на фронте погиб сержант-пограничник Роман Сухомлин

Фото: Roman Sukhomlyn/Facebook

За несколько дней до смерти Роман сообщил, что получил медаль от Зеленского.

В субботу, 1 апреля, стало известно о гибели на фронте младшего сержанта Госпогранслужбы Украины Романа Сухомлина. Всего за несколько дней до этого защитник получил награду из рук главы государства Владимира Зеленского.

О смерти Романа сообщил его собрат Станислав Янченко в социальных сетях.

"Рома, RIP братец...", — коротко написал Янченко, опубликовав черно-белое фото Героя.

На каком направлении и как погиб Роман, Янченко не сообщил.

В комментариях к сообщению украинцы выражают родным, близким и собратьям глубокие соболезнования по поводу потери мужественного защитника.

За несколько дней до своей смерти Роман сообщил у себя на странице в ФБ о том, что получил медель от Владимира Зеленского и поблагодарил всех за помощь.

"Спасибо всем, кто присоединился и помог, волонтеры, не безразличные, знакомые и друзья. Это также и Ваша награда. Вместе с победой Слава Украине", — написал он, прикрепив фото с украинским президентом и медалью.

Фото: Roman Sukhomlyn/Facebook / ©
Фото: Roman Sukhomlyn/Facebook

Напомним, в боях за Украину погиб еще один доброволец из Франции.

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Дата публикации
Просмотры
2886
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