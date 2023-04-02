Недавно получил награду из рук Зеленского: на фронте погиб сержант-пограничник Роман Сухомлин

За несколько дней до смерти Роман сообщил, что получил медаль от Зеленского.

В субботу, 1 апреля, стало известно о гибели на фронте младшего сержанта Госпогранслужбы Украины Романа Сухомлина. Всего за несколько дней до этого защитник получил награду из рук главы государства Владимира Зеленского.

О смерти Романа сообщил его собрат Станислав Янченко в социальных сетях.

"Рома, RIP братец...", — коротко написал Янченко, опубликовав черно-белое фото Героя.

На каком направлении и как погиб Роман, Янченко не сообщил.

В комментариях к сообщению украинцы выражают родным, близким и собратьям глубокие соболезнования по поводу потери мужественного защитника.

За несколько дней до своей смерти Роман сообщил у себя на странице в ФБ о том, что получил медель от Владимира Зеленского и поблагодарил всех за помощь.

"Спасибо всем, кто присоединился и помог, волонтеры, не безразличные, знакомые и друзья. Это также и Ваша награда. Вместе с победой Слава Украине", — написал он, прикрепив фото с украинским президентом и медалью.

Фото: Roman Sukhomlyn/Facebook

Напомним, в боях за Украину погиб еще один доброволец из Франции.

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