"Недавно поженились": в результате ракетного удара по Запорожью погибли молодые супруги

В Запорожье погибла молодая семейная пара. Им было всего по 23 года.

В результате ракетного удара по Запорожье сегодня, 18 октября, в городе погибли молодые супруги.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

"В Запорожье сегодня в результате ракетного удара погибли молодые супруги. Обоим было по 23 года", — пишет он со ссылкой на местных мирных жителей.

Соседка погибшей пары рассказала, что молодые влюбленные недавно поженились. Они жили с родителями парня. Когда в дом попала российская ракета, отец самостоятельно пытался вернуть к жизни своего сына, однако все усилия оказались тщетными. Мать парня сейчас находится в больнице.

В Запорожье российская ракета убила молодых супругов: видео

Ракетный удар по Запорожью

Оккупационная армия РФ в ночь на 18 октября, с 01:33 по 01:48, нанесла шесть ракетных ударов по территории города Запорожья. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. В результате террористической атаки россиян есть жертвы и пострадавшие.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ракетного удара по состоянию на данный момент.

Читайте также: