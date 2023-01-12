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Недавно вышла замуж на фронте: в Донецкой области погибла 21-летняя военная из Львовщины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Недавно вышла замуж на фронте: в Донецкой области погибла 21-летняя военная из Львовщины

Фото: Ивано-Франковский поселковый совет

Военная погибла из-за обстрела российским беспилотником.

В районе села Диловка Донецкой области 9 января погибла 21-летняя военная из Львовской области Татьяна Мациевская.

Об этом сообщает Ивано-Франковский поселковый совет.

21-летнюю Татьяну друзья и собратья называли Настей. Девушка родилась в поселке Ивано-Франковскове Львовской области. Военной был всего 21 год. Только недавно она вышла замуж на фронте и имела много планов на жизнь после войны.

"К сожалению, словами трудно залечить болезненную рану потери. Татьяна (друзья и близкие называли ее Настей), как и многие другие ее собратья, мечтала о свободной независимой Украине, недавно вышла замуж на фронте, строила планы на будущее, но не суждено было им осуществиться Положила свою молодую жизнь за независимость и свободу нашего государства", - говорится в сообщении. 

Девушка служила в звании младшего сержанта. Погибла она из-за удара российского беспилотника. У военной остались мама, две сестры и брат.

Напомним, в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области произошла двойная трагедия: у жены военного, узнавшей о смерти любимого, остановилось сердце. Без родителей осталось двое детей.

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Дата публикации
Просмотры
1442
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