Недели тьмы: ООН сообщила, сколько украинцы сидели без света из-за обстрелов со стороны армии РФ

Сократились также и объемы производства электроэнергии.

Украинцы пять недель сидели без электроэнергии из-за российских массированных обстрелов с октября до конца 2022 года.

Об этом говорится в отчете ООН.

Как отмечается, украинцы пять недель сидели без света из-за террористических ударов РФ по критической инфраструктуре в нашем государстве.

"Заурядное украинское домохозяйство в целом должно было выдержать пять недель без электричества с 10 октября по конец декабря 2022 года, по оценкам на основе данных "Укрэнерго", — говорится в отчете.

Там также сообщили, что за год способность к производству электроэнергии сократилась на 61%.

Из общего количества 75 энергоблоков 6 были уничтожены, 16 повреждены, 1 находится под временным контролем РФ. Еще 22 объекта не работали из-за материально-технических проблем с поставкой газа или угля.

"Если несколько атомных электростанций, блоки станции (АЭС) не работают, у энергосистемы может возникнуть дефицит энергии", — считают эксперты.

Напомним, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Читайте также: