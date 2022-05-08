"Неделя или 10 дней": военный эксперт заявил, что надолго российских войск не хватит во второй фазе

"Неделя или 10 дней": военный эксперт заявил, что надолго российских войск не хватит во второй фазе

Вторая фаза наступления российских войск фактически безуспешно длится вторую неделю. Оккупанты уже осознали, что не выполнили ни одной оперативной задачи из тех, которые им приказали завершить во время второй фазы войны в Украине.

Российские войска еще несколько дней будут продолжать наступательные операции, попытаются продвигаться, попытаться оцепить украинских военных, однако вскоре интенсивность боев может уменьшиться.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский, сообщает 24 канал.

"Теряя такими темпами свои подразделения и боевую технику – на долго их не хватит. Если думать с инерционностью – их хватит еще на неделю, возможно, на 10 дней", – прогнозирует эксперт.

После этого российские войска вынуждены будут перейти к обороне, закрепиться на занятых рубежах или отойти и пытаться удержать территорию.

"Увидим, насколько у нас хватит ресурсов, чтобы нанести определенные контрудары, улучшить наши позиции. Тогда мы будем наблюдать уменьшение интенсивности боев и перехода к более затяжной фазе", — сказал Грабский.

Относительно временных рамок старта так называемой третьей фазы войны эксперт сказал, что это трудно спрогнозировать, ведь существуют определенные нормы по развертыванию дополнительных подразделений. Это может растянуться на 2-3 месяца, все зависит от сложности подготовки необходимых подразделений. Хотя РФ может бросать в бой своих людей и без должной подготовки с минимальной экипировкой.

"Все будет зависеть от воли политического руководства России, насколько они будут готовы жертвовать своими человеческими ресурсами", – сказал Грабский.

Напомним, российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что подрыв российскими оккупантами мостов в Харьковской области свидетельствует о некой капитуляции захватчиков.

7 мая: карта боев на фронтах русско-украинской войны

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