Недетский бизнес: на Закарпатье подростки попытались подзаработать на уклонистах (ФОТО)

За организацию побега в Венгрию уклонисты должны были заплатить подросткам совсем "недетскую" сумму – по 3 тысячи долларов США.

на Закарпатье двое несовершеннолетних решили подзаработать, поэтому взялись переправить через границу в Венгрию двух уклонистов.

Об этом пишет Западное региональное управление ГПСУ.

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Двое уклонистов, жители Запорожья и Закарпатья, были одеты в спасательные жилеты. Нарушители намерены незаконно пересечь украинско-венгерскую границу через реку Тиса. Их сопровождали двое подростков в возрасте 15 и 16 лет.

Юноши были не только проводниками, у них был также болторез, которым можно сделать проход через заградительный забор.

За услуги по организации незаконного путешествия в Венгрию задержанные уклонисты должны были заплатить подросткам совсем "недетскую" сумму – по 3 тысячи долларов США.

Изъятые средства

Однако организатором схемы оказался взрослый. Относительно выявления в его действиях признаков преступлений, предусмотренных ст. "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность", пограничники направили сообщение в местный райотдел полиции.

Ранее на границе разоблачили двух уклонистов. Один беглец от мобилизации притворялся 15-летним подростком, а другой – его опекун.

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