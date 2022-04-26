Нефть с неизвестным пунктом назначения: мир придумывает способы обойти запрет на закупку энергоносителей из РФ

Ежедневно появляются сообщения, как лидеры цивилизованного мира чуть ли не по очереди осуждают устроенный Путиным геноцид в Украине, внедряют санкции и анонсируют новые, но реальные действия другие.

Одним из самых болезненных ударов стал план по отказу от российских энергоресурсов, но реальность несколько иная, Россия продолжает продавать свою нефть за границу, говорится в ТСН.

Теперь, чтобы обойти санкции, российские танкеры в своих маршрутах ставят отметку "пункт назначения неизвестный", чтобы финансовым разведкам было труднее отследить, кто продолжает покупать российскую нефть.

Это не значит, что Путин по-прежнему зарабатывает на энергоносителях. Только в апреле экспорт российской нефти сократился на четверть, но пробивать блокаду ему не удается.

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С одной стороны видно, что избавляться от энергозависимости от Кремля в мире не спешат. В той же Германии, несмотря на заявление о планах отказаться от российской нефти до конца года, канцлер Олаф Шольц успел заявить – эмбарго вряд ли приблизит конец войны.

Впрочем, схема с тайными покупателями свидетельствует о том, что в открытую цивилизованные страны и даже бизнесмены не желают быть замеченными в сотрудничестве с бункерным диктатором.

Между тем, в Индии от Путина не отрекались. Напротив за время полномасштабного вторжения там увеличили закупку российской нефти. Перед этим Кремль согласовал дисконт в 35 долларов для нефти "Уралс". Следует понимать, что до войны скидки на эту марку были в пределах 2 долларов и в крайних случаях до 10 долларов. И это более серьезное испытание для экономических прагматиков отказываться от самой дешевой в мире нефти, которую предлагают уже по 40 долларов за баррель.

Последним показательным планетарным плебисцитом, дающим понимание, кто за кого на планете – стало голосование в правозащитном органе ООН по членству там России.

Блог ТСН: кто из мировых политических деятелей до сих пор не стесняется давить руку Путину

Индия одна из 58 стран, которая не удержалась от изгнания Москвы из Совета по правам человека ООН. Правда Дели уже получила несколько прозрачных намеков – демарш ее западные партнеры заметили и предложили подумать об избежании зависимости от российского топлива.

Воздержался в голосовании против России и Китая, где как заявляют, что здесь нет союзников, а есть только партнеры. И это партнерство за первые три месяца увеличило товарооборот с Россией почти на 30% до $38,2 млрд.

Есть еще — 24 страны, которые фактически открыто выступили против – фактически поддержав Путина в развязанной им войне. Условные поклонники Путина находятся под экватором планеты.

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